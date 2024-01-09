Агент Роналдо заявил, что игрок в скором времени подпишет контракт с «Ростовом»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха рассказал, что Роналдо Сезар Соарес дос Сантос уже в Ростове.

«Мы уже в Ростове, осматриваем стадион. Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт с «Ростовом», — приводит слова Гранха «РБ Спорт».

В этом сезоне Роналдо Сезар Соарес дос Сантос провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.