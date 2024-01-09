Масалитин оценил комплектацию линии обороны ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о кадровом потенциале оборонительной линии команды.

«Если Дивеев нормально восстановится и будет играть в основном составе, то ЦСКА никто и не нужен в защиту. В этом случае в центре расположатся Дивеев и Роша, Мойзес слева, Келлвен справа. И нет необходимости в усилении. Есть еще Набабкин, который пока не может полноценно помочь. В каких-то матчах он играет хорошо, а в других — не очень. Есть молодой Лукин. Но Федотов его практически не использовал. Поставил в состав на последние две встречи, и парень нормально сыграл», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 туров. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).