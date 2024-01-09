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Сегодня, 18:50

Масалитин оценил комплектацию линии обороны ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о кадровом потенциале оборонительной линии команды.

«Если Дивеев нормально восстановится и будет играть в основном составе, то ЦСКА никто и не нужен в защиту. В этом случае в центре расположатся Дивеев и Роша, Мойзес слева, Келлвен справа. И нет необходимости в усилении. Есть еще Набабкин, который пока не может полноценно помочь. В каких-то матчах он играет хорошо, а в других — не очень. Есть молодой Лукин. Но Федотов его практически не использовал. Поставил в состав на последние две встречи, и парень нормально сыграл», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 туров. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11442284-masalitin-ocenil-komplektaciyu-linii-oborony-cska.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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