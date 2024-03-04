Гладилин: «У «Динамо» есть реальные шансы бороться за первое место в РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Динамо» на золотые медали по итогам сезона РПЛ-2023/24.

В воскресенье, 3 марта, команда Марцела Лички одержала домашнюю победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура.

«Если продолжат побеждать, то будут претендентами на чемпионство. Потому что все остальные будут терять очки: нет уверенности для «Краснодара», потому что в этом туре «Рубин» показал нехватку мощи у «быков». У «Зенита» есть проблемы, пока не отлажена игра впереди. У «Динамо» есть шансы. Причем реальные шансы бороться за первое место», — цитирует Гладилина «Газета.Ru» .

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 мск.