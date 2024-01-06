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Сегодня, 22:17

Агент Роналдо: «Посетим Ростов и убедимся, что игрок будет в безопасности»

Алина Савинова
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Агент Хулио Сезар Гранха отметил, что вингер «Левски» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос не боится приезжать в Россию.

«В «Ростове» нас заверили, что в городе безопасно, и мы им верим. Роналдо с нетерпением ждет нового вызова и уверен в своих силах. Сегодня мы вылетаем в Турцию, будем там завтра. Ростов мы посетим с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что Роналдо и его семья будут в безопасности», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее стало известно, что «Ростов» согласовал переход Роналдо. Отмечалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро, а контракт с игроком будет подписан до 2028 года. В текущем сезоне 23-летний вингер провел за «Левски» 25 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Ростов» после 18 туров под руководством Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ronaldo-priletim-v-rostov-i-ubedimsya-chto-igrok-budet-v-bezopasnosti/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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