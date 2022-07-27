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Судейство

Сегодня, 19:23

Джикия и Соболев задали больше всех вопросов на судейском семинаре РФС для «Спартака»

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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев больше остальных задавали вопросы на семинаре судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), организованном для команды.

По словам главы судейского комитета РФС и председателя экспертно-судейской комиссии Павла Каманцева, после семинара можно сделать вывод, что с футболистами нужно общаться чаще.

«Насколько семинар был полезен для «Спартака», лучше узнать в клубе, — приводит ТАСС слова Каманцева. — Для судейского комитета РФС было полезно понять логику игроков, то недопонимание, которое существует у команды по моментам. В общем, мы сделали следующий вывод: с игроками нужно чаще общаться, чаще объяснять. Но это должна быть «улица с двусторонним движением», поскольку игрокам это должно быть реально интересно, они должны вовлекаться в этот процесс обсуждения. Сегодня прошел семинар, как мне показалось, с большим вовлечением игроков, больше всего интересовались капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев».

Мероприятие прошло в среду, 27 июля.

«Из интересного можно отметить то, как одни и те же моменты абсолютно по-разному воспринимают атакующий и обороняющийся футболисты. Если Джикия рассматривает моменты в пользу защиты и обороняющегося игрока, то Соболев, естественно, рассматривает в пользу атакующих. Там, где Джикия видит в спорных моментах скорее [возможность дать продолжить] играть, то Соболев может видеть нарушение или 11-метровый. Мне кажется, что моментов, в которых не было бы дано исчерпывающего объяснения, нет», — добавил Каманцев.

Также в среду стало известно, что ЭСК признала ошибочным решение судьи Левникова не удалять Соболева в матче 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:4).

Источник: https://tass.ru/sport/15326685
Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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