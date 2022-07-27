Джикия и Соболев задали больше всех вопросов на судейском семинаре РФС для «Спартака»
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев больше остальных задавали вопросы на семинаре судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), организованном для команды.
По словам главы судейского комитета РФС и председателя экспертно-судейской комиссии Павла Каманцева, после семинара можно сделать вывод, что с футболистами нужно общаться чаще.
«Насколько семинар был полезен для «Спартака», лучше узнать в клубе, — приводит ТАСС слова Каманцева. — Для судейского комитета РФС было полезно понять логику игроков, то недопонимание, которое существует у команды по моментам. В общем, мы сделали следующий вывод: с игроками нужно чаще общаться, чаще объяснять. Но это должна быть «улица с двусторонним движением», поскольку игрокам это должно быть реально интересно, они должны вовлекаться в этот процесс обсуждения. Сегодня прошел семинар, как мне показалось, с большим вовлечением игроков, больше всего интересовались капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев».
Мероприятие прошло в среду, 27 июля.
«Из интересного можно отметить то, как одни и те же моменты абсолютно по-разному воспринимают атакующий и обороняющийся футболисты. Если Джикия рассматривает моменты в пользу защиты и обороняющегося игрока, то Соболев, естественно, рассматривает в пользу атакующих. Там, где Джикия видит в спорных моментах скорее [возможность дать продолжить] играть, то Соболев может видеть нарушение или 11-метровый. Мне кажется, что моментов, в которых не было бы дано исчерпывающего объяснения, нет», — добавил Каманцев.
Также в среду стало известно, что ЭСК признала ошибочным решение судьи Левникова не удалять Соболева в матче 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:4).
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1
|ЦСКА
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|5-0
|6
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2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
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3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
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4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
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5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
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|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1