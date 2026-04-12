Агент Ракова заявил, что «Локомотив» и «Крылья Советов» договорились о прекращении аренды игрока

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», рассказал «СЭ» о будущем игрока.

«На сегодняшний день можно сказать, что клубы договорились о прекращении арендного соглашения Вадима Ракова. Мы ждем понедельника, чтобы это подписать на бумаге. Формально договоренности есть, осталось дождаться подписи двух сторон. После этого мы дождемся, что скажут доктора «Локомотива» о восстановлении Вадима. На данный момент он проходит консервативный курс лечения», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.