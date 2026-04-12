Глушаков рассказал, что его тянет к тренерской работе

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал, что хочет работать тренером.

«Пока ничего интересного нет, спокойно наслаждаюсь жизнью, детьми, дома нахожусь, все потихоньку. Играю за «СКА-Ростов», выиграли первый медиафутбольный турнир «На Пике», все потихоньку, где я — там победа (смеется), понимаете. К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений, — сказал Глушаков ТАСС. — Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя все вешали».

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки». Летом он объявил о завершении карьеры.