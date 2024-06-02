Агент Понсе рассказал, что к футболисту есть интерес из Колумбии
Даниэль Ямин, агент форварда «Акрона» Андреса Понсе, заявил, что футболист может покинуть тольяттинский клуб этим летом.
«Будущее Понсе остается открытым, к нему есть интерес из Колумбии. Но мы посмотрим, на рынке все быстро меняется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
В минувшем сезоне 27-летний Понсе принял участие в 33 матчах за «Акрон» в Мелбет-Первой лиге и забил 6 голов. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня.
Ранее «Акрон» в стыковых матчах победил «Урал» и вышел в высший дивизион страны.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|
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|7
|10
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|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
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|
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
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|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
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|25
|1
|4
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