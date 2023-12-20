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Агент Прохина: «По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Данилы Прохина, прокомментировал информацию о возможной аренде в «Оренбург».

«Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с «Оренбургом» действительно идута. С Карпиным мы всегда в диалоге. Все решения по футболистам «Ростова» мы обсуждаем и с руководством клуба, и с главным тренером. Конечно, разговор был.

Здесь у всех присутствует здравый смысл. Валерий Георгиевич тоже видит, что футболист давно не имеет регулярной игровой практики. И все меньше и меньше получает минут на поле. Зачем кому-то вредить? Ради чего? Конечно, Валерий Георгиевич тоже был не против возможности такого перехода. По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок», — цитирует «РБ Спорт» Голяна.

В этом сезоне Прохин сыграл в 15 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-prohina-karpin-ne-protiv-perehoda-danily-v-orenburg/
Данила Прохин
Футбол
ФК Оренбург
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