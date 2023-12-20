Кобелев назвал футболистов, игра которых в РПЛ приятно его удивила

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал футболистов, удививших его своей игрой в чемпионате России.

— Не очень люблю давать оценки по каким-то отрезкам. Мне кажется, это не совсем правильно. Всегда лучше называть лучших уже после завершения чемпионата. Тюкавин, молодежь «Крыльев», Чалов. Еще понравились Кордоба и Кассьерра.

— А тройка тренеров?

— Тренеров вообще никогда не обсуждаю, — сказал Кобелев «Евро-Футбол.Ру».