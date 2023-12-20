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Сегодня, 09:00

Аленичев считает, что шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у «Краснодара»

Дмитрий Аленичев
Колумнист
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Дмитрий Аленичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» поделился мнением о гонке за золото в чемпионате России-2023/24.

«В последнее время все громче звучат мнения, что «Краснодар» стал настолько успешен потому, что отошел от генеральной линии владельца клуба Сергея Галицкого на атакующий футбол. Безусловно, изменения в действиях южан есть. Если вспомнить, какими «быки» были три-четыре года назад, то там тоже выступали хорошие ребята — Вандерсон, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Вилена — и команда играла в открытой манере. А что мы видим теперь? Смотрим в таблицу: краснодарцы пропустили меньше всех — всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма. Главный тренер Владимир Ивич привнес дисциплину в оборону — последствия видим в графе «Пропущенные голы». Когда-то «Краснодар» мог забить два-три и все равно потерпеть поражение. Сейчас такого нет: если команда повела в один-два мяча, то старается сохранить победный счет. Вместо с тем очень сильное впечатление производит форвард Кордоба, которого на данный момент считаю лучшим футболистом лиги наряду со Сперцяном.

Но при этом, считаю, шансы «быков» против «Зенита» — 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба. Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два. Все — руководство клуба, тренерский штаб, игроки — понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить. Питерцы должны встряхнуться и провести весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней. На первой части дистанции у команды случались очень плохие матчи — например, «Оренбургу» уступили, — еще были неудачи. Коллектив, рассчитывающий на золото, не должен выступать настолько нестабильно. Впрочем, хорошо зная Сергея Семака, не сомневаюсь, что он донесет до каждого футболиста и до команды в целом, что «Зенит» не имеет права оставаться вторым. Сергей достучится до своих игроков, особенно до бразильцев", — заявил Аленичев.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками. «Зенит» занимает вторую строчку с 36 очками.

Гильермо Абаскаль. Дмитрий Аленичев: «Чемпионом станет «Зенит». «Спартак» не попадет в тройку, но Абаскалю нужно дать доработать до лета»

Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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