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Сегодня, 16:45

Агент Помазуна: «Илья в любом случае вернется в ЦСКА. Варианты перейти в Европу есть»

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представлящий интересы вратаря ЦСКА Илья Помазуна, рассказал о будущем своего клиента. Текущий сезон голкипер на правах аренды проводит в «Урале».

«Илья принадлежит ЦСКА. В любом случае он туда вернется, а дальше будем смотреть, какие будут варианты. Сохраняется ли вариант перейти в Европу? Думаю, да», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Помазун провел 25 матчей, в которых пропустил 37 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Аренда игрока рассчитана до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Константин Тюкавин

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Динамо

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Квинси Промес

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Маркус Вендел

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Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Спартак

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Оренбург

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