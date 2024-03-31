Агент Помазуна: «Илья в любом случае вернется в ЦСКА. Варианты перейти в Европу есть»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представлящий интересы вратаря ЦСКА Илья Помазуна, рассказал о будущем своего клиента. Текущий сезон голкипер на правах аренды проводит в «Урале».

«Илья принадлежит ЦСКА. В любом случае он туда вернется, а дальше будем смотреть, какие будут варианты. Сохраняется ли вариант перейти в Европу? Думаю, да», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Помазун провел 25 матчей, в которых пропустил 37 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Аренда игрока рассчитана до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.