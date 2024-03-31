«Рубин» — «Ахмат»: хозяева повели в счете

Нападающий «Рубина» Лазар Ранджелович открыл счет в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом».

26-летний футболист отметился голом на 13-й минуте встречи, с близкого расстояния поразив створ ворот соперника. Счет стал 1:0 в пользу казанской команды.