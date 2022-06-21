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Агент Барриоса заявил, что колумбиец сегодня вернется в Россию

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Агент полузащитника Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о будущем футболиста.

Ранее появилась информация, что 28-летний колумбийский футболист может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом».

«Вильмар хочет приостановить контракт с «Зенитом»? Это слухи. Здесь даже обсуждать нечего. Он отправится в Россию уже сегодня», — цитирует Поссо Sport24.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

В прошлом сезоне Барриос провел 37 матчей за «Зенит» и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-21-agent-informatsii-o-zhelanii-barriosa-priostanovit-kontrakt-s-zenitom-slukhi-on-segodnya-otpravitsya-v-rossiyu
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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