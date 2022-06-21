Агент Барриоса заявил, что колумбиец сегодня вернется в Россию

Агент полузащитника Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о будущем футболиста.

Ранее появилась информация, что 28-летний колумбийский футболист может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом».

«Вильмар хочет приостановить контракт с «Зенитом»? Это слухи. Здесь даже обсуждать нечего. Он отправится в Россию уже сегодня», — цитирует Поссо Sport24.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

В прошлом сезоне Барриос провел 37 матчей за «Зенит» и сделал одну результативную передачу.