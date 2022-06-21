В «Зените» рассказали, когда в расположение клуба вернутся остальные легионеры
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда в расположение клуба вернутся остальные легионеры.
— Когда приедут оставшиеся легионеры?
— Они в дороге. А дорога длинная — с учетом действующих ограничений.
— Есть уверенность, что они вернутся?
— У меня есть.
Первая домашняя игра для «Зенита» в новом сезоне пройдет 22-24 июля против самарских «Крыльев». Сезон завершится 3 июня 2023 года матчем с «Факелом».
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
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|0-0
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15
|Факел
|0
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|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0-0
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
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