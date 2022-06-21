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В «Зените» рассказали, когда в расположение клуба вернутся остальные легионеры

Гоша Чернов
Корреспондент
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда в расположение клуба вернутся остальные легионеры.

— Когда приедут оставшиеся легионеры?

— Они в дороге. А дорога длинная — с учетом действующих ограничений.

— Есть уверенность, что они вернутся?

— У меня есть.

Первая домашняя игра для «Зенита» в новом сезоне пройдет 22-24 июля против самарских «Крыльев». Сезон завершится 3 июня 2023 года матчем с «Факелом».

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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