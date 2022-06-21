В «Зените» рассказали, когда в расположение клуба вернутся остальные легионеры

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда в расположение клуба вернутся остальные легионеры.

— Когда приедут оставшиеся легионеры?

— Они в дороге. А дорога длинная — с учетом действующих ограничений.

— Есть уверенность, что они вернутся?

— У меня есть.

Первая домашняя игра для «Зенита» в новом сезоне пройдет 22-24 июля против самарских «Крыльев». Сезон завершится 3 июня 2023 года матчем с «Факелом».