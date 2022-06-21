Сергей Семак оценил дебют Зелимхана Бакаева в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Нижнего Новгорода», в которой в составе питерцев дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Ему было сложнее проявить себя в отличии от игроков, которые играли в первом тайме. Естественно молодые наши ребята, кто-то из них только вчера из отпуска вернулся и от партнеров много зависит. Мы и так прекрасно знаем его сильные качества.

Сегодня он старался — много двигался, старался обострять, забил хороший мяч с пенальти. Не сомневаемся, что он поможет. Сегодня по движению, по отдачи вопросов нет. По поводу момента сыгранности, конечно, ему сложно было проявить себя на 100 процентов», — сказал Семак.

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы — 5:3.