Сергей Семак оценил дебют Зелимхана Бакаева в составе «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Нижнего Новгорода», в которой в составе питерцев дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев.
«Ему было сложнее проявить себя в отличии от игроков, которые играли в первом тайме. Естественно молодые наши ребята, кто-то из них только вчера из отпуска вернулся и от партнеров много зависит. Мы и так прекрасно знаем его сильные качества.
Сегодня он старался — много двигался, старался обострять, забил хороший мяч с пенальти. Не сомневаемся, что он поможет. Сегодня по движению, по отдачи вопросов нет. По поводу момента сыгранности, конечно, ему сложно было проявить себя на 100 процентов», — сказал Семак.
Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы — 5:3.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0-0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
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