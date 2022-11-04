Агент Зорина: «После зимних сборов Данил станет основным игроком «Спартака»

Агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина Александр Маньяков в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе молодого футболиста.

«Зорин всегда был одним из лидеров 2004 года в «Спартаке», играл достаточно удачно в ЮФЛ. Я благодарен руководителям «Спартака» и в частности Гильермо Абаскалю за то, что он дает шанс молодым ребятам, которые выделяются. Прогресс Даниила — огромная заслуга тренера и его самого.

Ему прекрасно работается с Абаскалем. Но в молодежном составе абсолютно другие требования как для тренеров, так и для футболистов. Там главное — воспитание игрока для первой команды. Но в основном составе идет постоянная борьба за очки, секунды, голы, места. Даниил сейчас начал выходить на поле. Думаю, что после зимних сборов он выиграет конкуренцию и будет игроком основного состава», — сказал Маньяков «СЭ».

18-летний Зорин дебютировал за «Спартак» в кубковом матче против «Факела» (2:1). Всего за московский клуб он провел три матча и отметился одной результативной передачей.