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Агент Зорина: «После зимних сборов Данил станет основным игроком «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина Александр Маньяков в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе молодого футболиста.

«Зорин всегда был одним из лидеров 2004 года в «Спартаке», играл достаточно удачно в ЮФЛ. Я благодарен руководителям «Спартака» и в частности Гильермо Абаскалю за то, что он дает шанс молодым ребятам, которые выделяются. Прогресс Даниила — огромная заслуга тренера и его самого.

Ему прекрасно работается с Абаскалем. Но в молодежном составе абсолютно другие требования как для тренеров, так и для футболистов. Там главное — воспитание игрока для первой команды. Но в основном составе идет постоянная борьба за очки, секунды, голы, места. Даниил сейчас начал выходить на поле. Думаю, что после зимних сборов он выиграет конкуренцию и будет игроком основного состава», — сказал Маньяков «СЭ».

18-летний Зорин дебютировал за «Спартак» в кубковом матче против «Факела» (2:1). Всего за московский клуб он провел три матча и отметился одной результативной передачей.

ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 - : -
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