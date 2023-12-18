Агент полузащитника «Сан-Паулу» Нестора рассказал о переговорах с «Зенитом»

Андре Кьюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора заявил, что его клиент может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Трансфер Родриго в РПЛ возможен в январе. Сейчас ведем переговоры с «Зенитом», — приводит Sport24 слова Кьюри.

Нестор — воспитанник «Сан-Паулу», он забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.