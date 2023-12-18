Агент полузащитника «Сан-Паулу» Нестора рассказал о переговорах с «Зенитом»
Андре Кьюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора заявил, что его клиент может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.
«Трансфер Родриго в РПЛ возможен в январе. Сейчас ведем переговоры с «Зенитом», — приводит Sport24 слова Кьюри.
Нестор — воспитанник «Сан-Паулу», он забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: Sport24
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|
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|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
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|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
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|18
|8
|4
|6
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|28
|
8
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|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
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|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
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|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
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|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
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|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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