В «Торпедо» рассказали о планах по усилению команды перед стартом сезона РПЛ

Спортивный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Максим Ляпин рассказал, планируется ли усиление команды перед стартом сезона РПЛ.

— Какие-то усиления команды планируются перед стартом сезона?

— Естественно, усиление — это процесс постоянный. Мы над этим работаем круглый год. Сейчас мы вышли в Тинькофф РПЛ. Это уже более высокий уровень. Мы усердно работаем над тем, чтобы усилить некоторые позиции, но никуда не торопимся. Переплатить или совершить необдуманный трансфер — не наш стиль.

— В команде нет ни одного легионера, как это можете объяснить?

— Перед нами нет задачи не брать легионеров. Я вообще не сторонник каких-то ограничений. В первую очередь, я пытаюсь смотреть на качество игроков. Так просто совпало, что мы усилились российскими и белорусскими игроками. В данный момент есть ряд игроков, с которыми мы ведем переговоры. Они как раз являются легионерами. Посмотрим, удастся ли нам договориться с ними.

— Это игроки европейских чемпионатов?

— Да по-разному. Некоторые игроки из европейских стран, другие из бывшего союза.

«Торпедо» по итогам сезона стало победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.

(Дмитрий Барулев)