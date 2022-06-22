В «Торпедо» рассказали о планах по усилению команды перед стартом сезона РПЛ
Спортивный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Максим Ляпин рассказал, планируется ли усиление команды перед стартом сезона РПЛ.
— Какие-то усиления команды планируются перед стартом сезона?
— Естественно, усиление — это процесс постоянный. Мы над этим работаем круглый год. Сейчас мы вышли в Тинькофф РПЛ. Это уже более высокий уровень. Мы усердно работаем над тем, чтобы усилить некоторые позиции, но никуда не торопимся. Переплатить или совершить необдуманный трансфер — не наш стиль.
— В команде нет ни одного легионера, как это можете объяснить?
— Перед нами нет задачи не брать легионеров. Я вообще не сторонник каких-то ограничений. В первую очередь, я пытаюсь смотреть на качество игроков. Так просто совпало, что мы усилились российскими и белорусскими игроками. В данный момент есть ряд игроков, с которыми мы ведем переговоры. Они как раз являются легионерами. Посмотрим, удастся ли нам договориться с ними.
— Это игроки европейских чемпионатов?
— Да по-разному. Некоторые игроки из европейских стран, другие из бывшего союза.
«Торпедо» по итогам сезона стало победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.
(Дмитрий Барулев)
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Химки – Зенит
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