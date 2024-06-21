Агент полузащитника ЦСКА Айссауи подтвердил, что игрок уходит в аренду в «Шериф»

Агент Анисс Беншабан, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, рассказал о будущем игрока.

«Айссауи уходит в аренду в «Шериф» сроком на один год. Права выкупа нет», — сообщил Беншабан Sport24.

19-летний Айссауи перешел в ЦСКА из УСМ «Алжир» в феврале 2024 года, но не провел за армейцев ни одного матча.