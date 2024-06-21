В «Карабахе» опровергли новость о согласовании контракта с полузащитником «Краснодара» Кади
Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса. Ранее издание Legalbet сообщило, что «Карабах» договорился с игроком о контракте.
«Информация о том, что «Карабах» согласовал контракт Кади не соответствует действительности», — сказал Агсаров «СЭ».
Кади выступает за «Краснодар» с января 2023 года. В прошлом сезоне 28-летний бразилец провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
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