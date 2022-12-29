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Сегодня, 16:12

Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

Иван Шитик
Корреспондент
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Джавад Эль-Ямик.
Фото Reuters

Агент Андреа Д'Амико, который представляет интересы защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

«Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика», — сказал агент Sport24.

Ранее Андреа Д'Амико опроверг сообщение о том, что 30-летний защитник может оказаться в «Локомотиве».

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили», — сказал Д'Амико «СЭ».

Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» 8 матчей в чемпионате Испании.

Действующий контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Эль-Ямик провел 6 матчей на ЧМ-2022 и вместе со сборной Марокко занял четвертое место на турнире.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-29-agent-spartak-deystvitelno-khochet-podpisat-el-yamika
ФК Вальядолид
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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