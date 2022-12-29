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Бывший голкипер «Зенита» Корнюхин рассказал, кто из российских вратарей мог бы усилить питерскую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин высказался о необходимости усиления вратарской линии сине-бело-голубых.

— Стоит ли «Зениту» пытаться зимой заполучить вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова?

— Когда взяли Ивана, я говорил: «А смысл в этом какой?» Свои вратари не самые плохие. Для меня этот переход был непонятен. А то, что он сейчас уезжает... Закрепиться он не смог, его сыгранные матчи за «Зенит» можно пересчитать по пальцам. Если бы он соответствовал уровню «Зенита», то, скорее всего, играл бы. Тем более он вратарь-иностранец. А так как Иван не играет, то от него надо избавиться.

Если в «Зените» хотят усилить вратарскую линию, то Сафонов как вариант — да. Со стороны Сафонова есть смысл двигаться вперед. Да, «Краснодар» — это хорошо, но в «Зените» ему будет получше — петербуржцы последние годы борются за чемпионство.

— Как вы считаете, какие ошибки Ивана не позволили ему закрепиться в «Зените»?

— Если человек не проходит в основной состав, то понятно, что он уступает тем игрокам, что имеются. Был бы он сильнее на голову, то играл бы. А так не играет. Смысл ему полировать скамейку?

— Есть ли еще вратари в России, которые могли бы заинтересовать «Зенит»?

— «Зенит» проповедует такой стиль игры, где вратарь должен постоянно быть в игре, играть больше ногами. Навскидку трудно назвать такого голкипера, но в РПЛ есть достойные вратари, которые могут сыграть на уровне «Зенита».

Лантратов? Если Илья подтянет уровень игры ногами, то это будет здорово. Что касается его игры на линии, то тут вопросов нет. Сколько раз он выручал «Химки» — это отдельная статья.

Сколько я с ним работал, мы пытались улучшить его игру ногами. Постепенно у него получалось. Не только благодаря мне, но и другим тренерам. На определенный уровень он вышел. Но если он будет совершенствоваться в этом компоненте, то будет здорово, — цитирует Корнюхина «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kornyukhin-v-zenite-safonovu-budet-luchshe-chem-v-krasnodare-
ФК Зенит
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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