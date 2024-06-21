Агент Овечкина ответил на вопрос о возможном участии хоккеиста в матчах футбольного «Динамо»
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии хоккеиста в матчах футбольной команды «Динамо».
«Александр с семьей на отдыхе, у него еще 3 недели отпуска. Сейчас для него рабочих вопросов нет. Активности с «Динамо»? Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет — будем смотреть», — сказал Чистяков «СЭ».
С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок по футболу, в котором примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Всего состоится четыре матча. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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