«Акрон» подпишет черногорского полузащитника Лончара

Как стало известно «СЭ», «Акрон» близок к подписанию черногорского полузащитника венгерского «Дебрецена» Стефана Лончара. Клубы должны закрыть все вопросы по трансферу в течение нескольких дней.

Лончар выступает за «Дебрецен» с января 2023 года. В прошедшем сезоне на счету 28-летнего футболиста 5 голов и 2 голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лончара в 500 тысяч евро.