«Акрон» подпишет черногорского полузащитника Лончара
Как стало известно «СЭ», «Акрон» близок к подписанию черногорского полузащитника венгерского «Дебрецена» Стефана Лончара. Клубы должны закрыть все вопросы по трансферу в течение нескольких дней.
Лончар выступает за «Дебрецен» с января 2023 года. В прошедшем сезоне на счету 28-летнего футболиста 5 голов и 2 голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лончара в 500 тысяч евро.
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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