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Агент Васютина прокомментировал переход игрока в «Акрон»

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Александр Дубровин, агент вратаря Александра Васютина, прокомментировал переход своего клиента в «Акрон».

«Переговоры шли недолго. Достаточно быстро все согласовали. Были варианты и в России, и за рубежом. Но за рубежом мы не стали просто ждать. В России сезон уже начинается. «Акрон» — симпатичный, молодой клуб. С молодым менеджментом. Показалась интересная история. Саше нужно играть. Он пошел в «Акрон» за игровой практикой. Александр уже не в том возрасте, чтобы сидеть на скамейке», — сказал Дубровин Vseprosport.

Васютин является воспитанником «Зенита». За всю карьеру он провел за основную команду сине-бело-голубых 12 матчей, пропустил 13 мячей и четырежды отыграл на ноль.

В 2018 году вратарь перешел в норвежский «Сарпсборг», но вернулся в родную команду год спустя. Кроме того, он на правах аренды выступал за финский «Лахти» и шведский «Юргорден».

Источник: Vseprosport
Александр Васютин
ФК Акрон
ФК Зенит
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