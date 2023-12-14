Агент оценил слух, что «Краснодар» готов продать Хуниора Алонсо за 1,5 миллиона евро

Диего Серрати, агент футболиста «Краснодара» Хуниора Алонсо, прокомментировал информацию, что защитник может перейти в «Васко Да Гама» за 1,5 миллиона евро.

«Сумма не является реальной», — приводит слова Серрати Sport24.

Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 24 матча во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.