«Зенит» продлил контракт с полузащитником Васильевым

«Зенит» сообщил о продлении контракта с полузащитником клуба Дмитрием Васильевым.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

19-летний футболист является воспитанником «Газпром» — Академии. 15 июля 2023 года в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) Васильев дебютировал за «Зенит» и стал обладателем трофея. Всего на счету полузащитника 9 матчей в составе сине-бело-голубых.