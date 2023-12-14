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Сегодня, 16:25

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Васильевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» сообщил о продлении контракта с полузащитником клуба Дмитрием Васильевым.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

19-летний футболист является воспитанником «Газпром» — Академии. 15 июля 2023 года в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) Васильев дебютировал за «Зенит» и стал обладателем трофея. Всего на счету полузащитника 9 матчей в составе сине-бело-голубых.

Источник: ФК Зенит
ФК Зенит
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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