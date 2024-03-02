Агент Николсона: «У Шамара в «Клермоне» все хорошо. Он не сможет вернуться в «Спартак» досрочно»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего на правах аренды в «Клермоне», рассказал о состоянии футболиста в французском клубе.

«У Шамара сейчас все хорошо, даже очень хорошо. Я вновь повторюсь, что Николсон является игроком «Клермона» до 30 мая. После этого посмотрим. Как вы знаете, у него еще контракт на два года в «Спартаке». Вернуться в «Спартак» до окончания аренды будет невозможно», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Николсон перешел в «Клермон» 1 сентября. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона-2023/24. За французский клуб 26-летний форвард сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.