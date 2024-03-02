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2 марта, 11:40

Агент Николсона: «У Шамара в «Клермоне» все хорошо. Он не сможет вернуться в «Спартак» досрочно»

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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего на правах аренды в «Клермоне», рассказал о состоянии футболиста в французском клубе.

«У Шамара сейчас все хорошо, даже очень хорошо. Я вновь повторюсь, что Николсон является игроком «Клермона» до 30 мая. После этого посмотрим. Как вы знаете, у него еще контракт на два года в «Спартаке». Вернуться в «Спартак» до окончания аренды будет невозможно», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Николсон перешел в «Клермон» 1 сентября. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона-2023/24. За французский клуб 26-летний форвард сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
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