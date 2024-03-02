Глушаков: «Шеф Черчесова отцепил меня от сборной России на ЧМ-2018»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал, почему он не был включен в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

— Перед началом чемпионата мира меня назначили вице-капитаном команды, но вы же понимаете, что Черчесов не просто так меня не вызвал, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт». — Его попросили меня не вызывать, так как были закулисные игры, связанные с моим контрактом в «Спартаке».

Я ему позвонил и спросил: «В чем проблема?» Он мне ответил: «Когда вырастешь, ты поймешь». Обиды нет, Черчесов был таким же работодателем, как и все другие тренеры. То, что скажут ему сделать, он должен был сделать. У него был шеф, который сказал не вызывать меня, поэтому и отцепил от сборной.

— Кто эти люди, которые руководили Черчесовым?

— Я знаю примерно этих людей, они все из футбола, их все знают, но не хочу мусолить эту тему.

— Черчесов сказал: «Вырастешь — поймешь». Вы сразу поняли, в чем проблема?

— На то время не особо понимал. Ему надо было подсказать мне, поэтому он сказал: «Когда-то я тоже сталкивался с историей, которая происходит с тобой сейчас, но ты вырастешь и поймешь все». Он мне честно и аккуратно объяснил. На тот момент я не понимал и не знал, что происходит вокруг и около российского футбола. Только спустя время понял, как работает наш футбол.

Если бы я знал про все это, когда мы выигрывали чемпионство, может, сегодня в футбол уже и не играл бы. Голова у меня забита была только игрой в футбол. Я не хочу давать больше подробностей, уже много всего было сказано, пусть все живут своей судьбой. Обиды ни на кого не держу. Время лечит.

Сборная России на ЧМ-2018 в России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (1:1, 3:4 — пен.).