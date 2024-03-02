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2 марта, 11:47

Глушаков: «Шеф Черчесова отцепил меня от сборной России на ЧМ-2018»

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист Денис Глушаков
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал, почему он не был включен в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

— Перед началом чемпионата мира меня назначили вице-капитаном команды, но вы же понимаете, что Черчесов не просто так меня не вызвал, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт». — Его попросили меня не вызывать, так как были закулисные игры, связанные с моим контрактом в «Спартаке».

Я ему позвонил и спросил: «В чем проблема?» Он мне ответил: «Когда вырастешь, ты поймешь». Обиды нет, Черчесов был таким же работодателем, как и все другие тренеры. То, что скажут ему сделать, он должен был сделать. У него был шеф, который сказал не вызывать меня, поэтому и отцепил от сборной.

— Кто эти люди, которые руководили Черчесовым?

— Я знаю примерно этих людей, они все из футбола, их все знают, но не хочу мусолить эту тему.

— Черчесов сказал: «Вырастешь — поймешь». Вы сразу поняли, в чем проблема?

— На то время не особо понимал. Ему надо было подсказать мне, поэтому он сказал: «Когда-то я тоже сталкивался с историей, которая происходит с тобой сейчас, но ты вырастешь и поймешь все». Он мне честно и аккуратно объяснил. На тот момент я не понимал и не знал, что происходит вокруг и около российского футбола. Только спустя время понял, как работает наш футбол.

Если бы я знал про все это, когда мы выигрывали чемпионство, может, сегодня в футбол уже и не играл бы. Голова у меня забита была только игрой в футбол. Я не хочу давать больше подробностей, уже много всего было сказано, пусть все живут своей судьбой. Обиды ни на кого не держу. Время лечит.

Сборная России на ЧМ-2018 в России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (1:1, 3:4 — пен.).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-glushakov-shef-cherchesova-ottsepil-menya-ot-sbornoj-rossii-na-chm-2018/
Денис Глушаков
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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