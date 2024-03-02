Глушаков: «Шеф Черчесова отцепил меня от сборной России на ЧМ-2018»
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал, почему он не был включен в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.
— Перед началом чемпионата мира меня назначили вице-капитаном команды, но вы же понимаете, что Черчесов не просто так меня не вызвал, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт». — Его попросили меня не вызывать, так как были закулисные игры, связанные с моим контрактом в «Спартаке».
Я ему позвонил и спросил: «В чем проблема?» Он мне ответил: «Когда вырастешь, ты поймешь». Обиды нет, Черчесов был таким же работодателем, как и все другие тренеры. То, что скажут ему сделать, он должен был сделать. У него был шеф, который сказал не вызывать меня, поэтому и отцепил от сборной.
— Кто эти люди, которые руководили Черчесовым?
— Я знаю примерно этих людей, они все из футбола, их все знают, но не хочу мусолить эту тему.
— Черчесов сказал: «Вырастешь — поймешь». Вы сразу поняли, в чем проблема?
— На то время не особо понимал. Ему надо было подсказать мне, поэтому он сказал: «Когда-то я тоже сталкивался с историей, которая происходит с тобой сейчас, но ты вырастешь и поймешь все». Он мне честно и аккуратно объяснил. На тот момент я не понимал и не знал, что происходит вокруг и около российского футбола. Только спустя время понял, как работает наш футбол.
Если бы я знал про все это, когда мы выигрывали чемпионство, может, сегодня в футбол уже и не играл бы. Голова у меня забита была только игрой в футбол. Я не хочу давать больше подробностей, уже много всего было сказано, пусть все живут своей судьбой. Обиды ни на кого не держу. Время лечит.
Сборная России на ЧМ-2018 в России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (1:1, 3:4 — пен.).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5