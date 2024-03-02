Рябчук обратился к болельщикам «Спартака» перед возобновлением сезона

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» обратился к болельщикам красно-белых перед возобновлением сезона.

«Я знаю, что для клуба сейчас непростой момент. «Спартак» находится не на том месте, на котором и мы, и вы хотим его видеть. Команда это понимает и сделает все, чтобы исправить ситуацию. От себя пообещаю, что буду отдавать все силы на поле для победы в каждом матче. А если победить не удастся, болельщики никогда не увидят, что я сдался, недоборолся или опустил руки», — сказал Рябчук «СЭ».