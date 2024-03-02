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2 марта, 11:30

Рябчук обратился к болельщикам «Спартака» перед возобновлением сезона

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Олег Рябчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» обратился к болельщикам красно-белых перед возобновлением сезона.

«Я знаю, что для клуба сейчас непростой момент. «Спартак» находится не на том месте, на котором и мы, и вы хотим его видеть. Команда это понимает и сделает все, чтобы исправить ситуацию. От себя пообещаю, что буду отдавать все силы на поле для победы в каждом матче. А если победить не удастся, болельщики никогда не увидят, что я сдался, недоборолся или опустил руки», — сказал Рябчук «СЭ».

Олег Рябчук. «Верю, что у «Спартака» лучшая команда в России. Пришло время прервать серию в Санкт-Петербурге». Интервью Олега Рябчука

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место. 2 марта команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Зенитом» в 19-м туре.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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