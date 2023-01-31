Агент: «Переговоры с «ПСЖ» завершены. Малком остается»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» заявил, что футболист останется в клубе из Санкт-Петербурга и не перейдет в «ПСЖ».

«Переговоры с «ПСЖ» завершены. Малком останется в «Зените», — сказал Луис «СЭ».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.