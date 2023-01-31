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Сегодня, 16:20

Агент: «Переговоры с «ПСЖ» завершены. Малком остается»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» заявил, что футболист останется в клубе из Санкт-Петербурга и не перейдет в «ПСЖ».

«Переговоры с «ПСЖ» завершены. Малком останется в «Зените», — сказал Луис «СЭ».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ФК Зенит
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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