Агент Малкома объяснил, почему переход в «ПСЖ» не состоялся

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» объяснил, почему не состоялся переход бразильца в «ПСЖ».

«Почему переход не состоялся? Потому что Малком очень счастлив в «Зените». Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.