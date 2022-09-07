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7 сентября, 10:10

Агент Куленовича: «Нет шансов, что Сандро перейдет в РПЛ»

Агент Куленовича заявил, что нападающий не перейдет в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бранко Хучика, агент нападающего загребского «Локомотива» Сандро Куленовича заявил, что его клиент не перейдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Сочи» и московский «Локомотив» проявляют интерес к 22-летнему хорвату.

«Нет шансов, что Сандро перейдет в РПЛ», — приводит слова Хучика «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Куленович забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с загребским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kulenovicha-net-shansov-chto-sandro-perejdet-v-rossijskuyu-prem-er-ligu/
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
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10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
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Урал – Торпедо
 - : -
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Факел – Локомотив
 - : -
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Сочи

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