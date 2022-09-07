Агент Куленовича: «Нет шансов, что Сандро перейдет в РПЛ»
Агент Куленовича заявил, что нападающий не перейдет в РПЛ
Бранко Хучика, агент нападающего загребского «Локомотива» Сандро Куленовича заявил, что его клиент не перейдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Ранее сообщалось, что «Сочи» и московский «Локомотив» проявляют интерес к 22-летнему хорвату.
«Нет шансов, что Сандро перейдет в РПЛ», — приводит слова Хучика «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Куленович забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с загребским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|
3
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|5
|2
|1
|17-9
|17
|
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|8
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|4
|0
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|
5
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|5
|1
|2
|19-7
|16
|
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|4
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|16
|
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|4
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|
8
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|8
|3
|2
|3
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|11
|
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|8
|2
|3
|3
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|9
|
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|2
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|
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|3
|3
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|9
|
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|0
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|9
|
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|2
|1
|5
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|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
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|2-17
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|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
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|Г
|
|
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Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
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Краснодар
|3
|И
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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Торпедо М
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|1
|1
|
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Локомотив
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