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7 сентября, 10:05

Мог ли Максименко спасти «Спартак» в эпизоде с голом Ловрена? Мнение Габулова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гол Деяна Ловрена в ворота Александра Максименко в матче «Спартак» — «Зенит» (1:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов специально для «СЭ» разобрал игру вратарей в матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).

Как это ни странно звучит, при большом количестве опасных моментов, было лишь одно вратарское спасение.

Имею в виду эпизод на 36-й минуте у ворот «Спартака». Мяч отскочил к Мостовому, и он бил где-то с угла вратарской в дальний угол. Отмечу, что Максименко перемещался, но в момент удара сыграл здорово. Остановился, остался на двух ногах, что позволило ему выбросить ногу и ликвидировать угрозу.

Подчеркну: в момент удара вратарю очень важно находиться на двух ногах, чтобы центр тяжести не был смещен ни в одну, ни в другую сторону. Тогда это позволяет молниеносно среагировать — либо толкнуться, либо сложиться, либо выбросить ногу, как сделал Александр.

Что касается пропущенных голов, то к обоим вратарям сложно предъявлять претензии. Кержаков в принципе ничего не мог сделать, когда забивал Соболев. Здесь стоит отметить хорошее исполнение нападающего. Михаил попытался сократить дистанцию, войти в блок, но быстрая игра форварда предопределила исход эпизода.

Что касается гола Ловрена, то когда я более подробно изучил эпизод, у меня возникла следующая мысль. Понятно, что Чернов действовал безобразно — выключился из эпизода, потерял мяч из виду. Защитник не должен был располагаться спиной к полю. Он находился в какой-то прострации, позволив Ловрену быть первым на мяче. При этом стоит признать, что мяч завис и многие игроки его не видели. У вратаря в этом плане было преимущество, все находилось в фокусе его внимания. Возможно, Максименко стоило смелее выскочить и воспользоваться тем, что полевые игроки не видели, в какую сторону отскакивал мяч, опередить хорвата. Но это, как говорится, мысли в слух. Скорее из области виртуального.

Победный гол Мостового. Опять удивили защитник «Спартака» — со знаком минус. Какие-то детские ошибки. Как можно было дать игроку «Зенита» так свободно сместиться в центр и пробить?! При этом ему еще дали время, чтобы подготовить удар и блестяще его исполнить. В дальний нижний угол — без шансов для голкипера.

Александр Максименко (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. Как Бабурин взял два пенальти подряд?! Прав ли арбитр? Виноват ли Максименко? Экспертиза Габулова
Александр Максименко
Владимир Габулов
Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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