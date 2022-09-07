Мог ли Максименко спасти «Спартак» в эпизоде с голом Ловрена? Мнение Габулова
Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов специально для «СЭ» разобрал игру вратарей в матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).
— Как это ни странно звучит, при большом количестве опасных моментов, было лишь одно вратарское спасение.
Имею в виду эпизод на 36-й минуте у ворот «Спартака». Мяч отскочил к Мостовому, и он бил где-то с угла вратарской в дальний угол. Отмечу, что Максименко перемещался, но в момент удара сыграл здорово. Остановился, остался на двух ногах, что позволило ему выбросить ногу и ликвидировать угрозу.
Подчеркну: в момент удара вратарю очень важно находиться на двух ногах, чтобы центр тяжести не был смещен ни в одну, ни в другую сторону. Тогда это позволяет молниеносно среагировать — либо толкнуться, либо сложиться, либо выбросить ногу, как сделал Александр.
Что касается пропущенных голов, то к обоим вратарям сложно предъявлять претензии. Кержаков в принципе ничего не мог сделать, когда забивал Соболев. Здесь стоит отметить хорошее исполнение нападающего. Михаил попытался сократить дистанцию, войти в блок, но быстрая игра форварда предопределила исход эпизода.
Что касается гола Ловрена, то когда я более подробно изучил эпизод, у меня возникла следующая мысль. Понятно, что Чернов действовал безобразно — выключился из эпизода, потерял мяч из виду. Защитник не должен был располагаться спиной к полю. Он находился в какой-то прострации, позволив Ловрену быть первым на мяче. При этом стоит признать, что мяч завис и многие игроки его не видели. У вратаря в этом плане было преимущество, все находилось в фокусе его внимания. Возможно, Максименко стоило смелее выскочить и воспользоваться тем, что полевые игроки не видели, в какую сторону отскакивал мяч, опередить хорвата. Но это, как говорится, мысли в слух. Скорее из области виртуального.
Победный гол Мостового. Опять удивили защитник «Спартака» — со знаком минус. Какие-то детские ошибки. Как можно было дать игроку «Зенита» так свободно сместиться в центр и пробить?! При этом ему еще дали время, чтобы подготовить удар и блестяще его исполнить. В дальний нижний угол — без шансов для голкипера.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1