Агент нападающего «Расинга» Копетти опроверг слухи о возможном переходе футболиста в ЦСКА

Мартин Сендоа, агент нападающего «Расинга» Энцо Копетти, отреагировал на информацию о том, что ЦСКА ведет переговоры о переходе футболиста.

«ЦСКА ведет переговоры с президентом «Расинга»? Невозможно. Это фейк. Энцо уже перешел в «Шарлотт», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб ведет переговоры о трансфере аргентинского игрока. Также отмечалось, что кандидатуру Копетти рассматривает «Зенит».

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 25 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.