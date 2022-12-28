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Сегодня, 15:41

Агент нападающего «Расинга» Копетти опроверг слухи о возможном переходе футболиста в ЦСКА

Алина Савинова
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Мартин Сендоа, агент нападающего «Расинга» Энцо Копетти, отреагировал на информацию о том, что ЦСКА ведет переговоры о переходе футболиста.

«ЦСКА ведет переговоры с президентом «Расинга»? Невозможно. Это фейк. Энцо уже перешел в «Шарлотт», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб ведет переговоры о трансфере аргентинского игрока. Также отмечалось, что кандидатуру Копетти рассматривает «Зенит».

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 25 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24-ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/football/2022-12-28-agent-forvarda-rasinga-kopetti-oproverg-slukhi-o-peregovorakh-s-tsska-entso-uzhe-pereshel-v-sharlott
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