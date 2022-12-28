Алдонин: «Для повышения конкуренции Агапов нужен ЦСКА»
Евгений Алдонин оценил возможный переход Ильи Агапова в ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход центрального защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова в ЦСКА.
Сообщалось, что в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр перед переходом в московский клуб.
«Для повышения конкуренции Агапов нужен ЦСКА. Еще у Дивеева была тяжелая травма. Так как ЦСКА варьирует схемы, усиление в лице Ильи Агапова не помешает», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».
В этом сезоне Агапов провел 16 матчей за «Нижний Новгород».
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