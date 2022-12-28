Алдонин: «Для повышения конкуренции Агапов нужен ЦСКА»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход центрального защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова в ЦСКА.

Сообщалось, что в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр перед переходом в московский клуб.

«Для повышения конкуренции Агапов нужен ЦСКА. Еще у Дивеева была тяжелая травма. Так как ЦСКА варьирует схемы, усиление в лице Ильи Агапова не помешает», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

В этом сезоне Агапов провел 16 матчей за «Нижний Новгород».