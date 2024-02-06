Агент нападающего «Порту Б» Вендела сообщил, что ЦСКА улучшил предложение по игроку

Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Порту» Вендела Силвы, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.

31 января агент 23-летнего бразильца подтвердил интерес ЦСКА к игроку. 30 января издание A Bola сообщило, что ЦСКА предложил 2,5 миллиона евро за нападающего, но предложение было отклонено.

«Вероятность того, что Вендел окажется в России, еще есть. «Порту» хочет получить за игрока 5 миллионов евро. Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да», — сказал Кюри «СЭ».

В этом сезоне Вендел провел за «Порту Б» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.