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Сегодня, 17:55

Агент нападающего «Порту Б» Вендела сообщил, что ЦСКА улучшил предложение по игроку

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Порту» Вендела Силвы, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.

31 января агент 23-летнего бразильца подтвердил интерес ЦСКА к игроку. 30 января издание A Bola сообщило, что ЦСКА предложил 2,5 миллиона евро за нападающего, но предложение было отклонено.

«Вероятность того, что Вендел окажется в России, еще есть. «Порту» хочет получить за игрока 5 миллионов евро. Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да», — сказал Кюри «СЭ».

Вендел Силва. «Порту» хочет выручить за нападающего Вендела 5 миллионов евро. Игроком интересуется ЦСКА

В этом сезоне Вендел провел за «Порту Б» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

РПЛ
ФК Порту
ФК ЦСКА (Москва)
Вендел (Порту Б)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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