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Сегодня, 14:40

«Порту» хочет выручить за нападающего Вендела 5 миллионов евро. Игроком интересуется ЦСКА

«Порту» хочет выручить за форварда Вендела 5 миллионов евро
Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Порту» Вендела Силвы, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе игрока в ЦСКА. Ранее издание A Bola сообщило, что ЦСКА предложил 2,5 миллиона евро за 23-летнего бразильца, но данное предложение было отклонено.

«Вероятность того, что Вендел Силва окажется в российском клубе — есть. Сколько «Порту» хочет выручить за нападающего? Пять миллионов евро», — сказал Кюри «СЭ».

В этом сезоне Вендел провел за «Порту Б» 16 матчей, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Порту
ФК ЦСКА (Москва)
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