Игроки «Локомотива» Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»
Полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не перейдут в московское «Торпедо», сообщает Sport24.
По информации источника, игроки не смогли договориться с клубом о личных условиях.
25-летний Рыбчинский провел в этом сезоне 13 матчей и отдал 1 ассист. 25-летний Куликов в этом сезоне провел 7 матчей и не отличился результативными действиями.
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|5
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|3
|6
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|19-28
|15
|
15
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|3
|4
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
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