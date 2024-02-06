Игроки «Локомотива» Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»

Полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не перейдут в московское «Торпедо», сообщает Sport24.

По информации источника, игроки не смогли договориться с клубом о личных условиях.

25-летний Рыбчинский провел в этом сезоне 13 матчей и отдал 1 ассист. 25-летний Куликов в этом сезоне провел 7 матчей и не отличился результативными действиями.