Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк ответил на информацию о том, что он завершил профессиональную карьеру.

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там еще закончил. Я не знаю», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

10 июня 37-летний футболист покинул «Урал», за который выступал с 2018 года. За свою карьеру форвард выступал за такие клубы, как «Спартак», «Томь», «Шинник», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Тосно» и другие.