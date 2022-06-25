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Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк ответил на информацию о том, что он завершил профессиональную карьеру.

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там еще закончил. Я не знаю», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

10 июня 37-летний футболист покинул «Урал», за который выступал с 2018 года. За свою карьеру форвард выступал за такие клубы, как «Спартак», «Томь», «Шинник», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Тосно» и другие.

В составе «Зенита» форвард становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка страны.
Источник: https://www.championat.com/football/news-4736699-eto-chto-za-novosti-pavel-pogrebnyak-oproverg-informaciyu-o-zavershenii-karery.html
Павел Погребняк
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