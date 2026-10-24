Агент Ракова сообщил об интересе других клубов к нападающему «Локомотива»

Представитель нападающего московского «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев заявил, что к футболисту проявляют интерес другие клубы. При этом агент не назвал, кто именно интересуется 21-летним игроком.

«Вадим в любом случае интересен многим клубам. Но все-таки хочется, чтобы в полной мере Раков состоялся именно в «Локомотиве», — сказал Кузьмичев в коммментарии «Матч ТВ».

В начале сезона-2026/27 Раков выходил в стартовом составе, затем пропустил некоторое время из-за травмы.

Раков принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до лета 2030 года.