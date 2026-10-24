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Агент Ракова сообщил об интересе других клубов к нападающему «Локомотива»

Дмитрий Сомов

Представитель нападающего московского «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев заявил, что к футболисту проявляют интерес другие клубы. При этом агент не назвал, кто именно интересуется 21-летним игроком.

«Вадим в любом случае интересен многим клубам. Но все-таки хочется, чтобы в полной мере Раков состоялся именно в «Локомотиве», — сказал Кузьмичев в коммментарии «Матч ТВ».

В начале сезона-2026/27 Раков выходил в стартовом составе, затем пропустил некоторое время из-за травмы.

Раков принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до лета 2030 года.

Источник: Матч ТВ
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Вадим Раков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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