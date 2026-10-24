Агент Ракова сообщил об интересе других клубов к нападающему «Локомотива»
Представитель нападающего московского «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев заявил, что к футболисту проявляют интерес другие клубы. При этом агент не назвал, кто именно интересуется 21-летним игроком.
«Вадим в любом случае интересен многим клубам. Но все-таки хочется, чтобы в полной мере Раков состоялся именно в «Локомотиве», — сказал Кузьмичев в коммментарии «Матч ТВ».
В начале сезона-2026/27 Раков выходил в стартовом составе, затем пропустил некоторое время из-за травмы.
Раков принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до лета 2030 года.
Источник: Матч ТВ
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|
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|2
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|
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|19-12
|22
|
5
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|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
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|12
|3
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|
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|12
|3
|6
|3
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|15
|
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|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
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|11
|3
|4
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|13
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|3
|5
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|
11
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|12
|2
|6
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|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
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|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
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|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
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|8
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|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
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|25.10
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|Зенит – Динамо Мх
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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