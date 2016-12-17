Агент: "На Кверквелию претендуют три-четыре российских клуба"

Реваз Челебадзе, агент защитника "Рубина" Соломона Кверквелии, сообщил, что игрок на 99 процентов уйдет из казанского клуба. По его словам, на игрока претендуют три-четыре клуба из России. В составе "Рубина" Кверквелия провел 87 матчей с 2011 года, но в этом сезоне не выходил на поле.

- Соломон точно перейдет в другой клуб, этот вопрос уже решен на 99 процентов, но пока не хочется раскрывать, в какой именно, - приводит ТАСС слова Челебадзе. - На данный момент на игрока претендуют три-четыре российских клуба, в Европу защитник не поедет. Все должно решиться на следующей неделе.