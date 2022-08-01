«Динамо» не заключало никаких соглашений с «Фламенго» и Варелой

В «Динамо» прокомментировали новость о переходе защитника Гильермо Варелы во «Фламенго».

«В ряде российских СМИ со ссылкой на официальный сайт клуба «Фламенго» опубликована информация о том, что Гильермо Варела якобы перешел в бразильский клуб на условиях «аренды» из «Динамо» до мая 2023 года. Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», — говорится в заявление пресс-службы московского клуба.

С 2020 года уругваец выступал за «Динамо». За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Из прежнего заявления московского клуба стало известно, что Варела известил клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке.