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Сегодня, 18:00

«Динамо» не заключало никаких соглашений с «Фламенго» и Варелой

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото ФК «Фламенго».

В «Динамо» прокомментировали новость о переходе защитника Гильермо Варелы во «Фламенго».

«В ряде российских СМИ со ссылкой на официальный сайт клуба «Фламенго» опубликована информация о том, что Гильермо Варела якобы перешел в бразильский клуб на условиях «аренды» из «Динамо» до мая 2023 года. Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», — говорится в заявление пресс-службы московского клуба.

С 2020 года уругваец выступал за «Динамо». За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Из прежнего заявления московского клуба стало известно, что Варела известил клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке.

Гильермо Варела
ФК Динамо (Москва)
ФК Фламенго
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