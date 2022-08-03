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Сегодня, 17:31

Стало известно, в каком случае «Динамо» заплатит за Монтеса 10 миллионов евро

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

Стало известно, в каком случае «Динамо» заплатит за защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса 10 миллионов евро.

По информации «СЭ», мексиканский клуб получит такую сумму только, если будут выполнены определенные условия, в том числе «Динамо» станет чемпионом России.

Ранее Extremo Deportivo сообщило, что «Динамо» заплатит за 25-летнего игрока 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную Монтес провел 23 матча.

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