Стало известно, в каком случае «Динамо» заплатит за Монтеса 10 миллионов евро

Стало известно, в каком случае «Динамо» заплатит за защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса 10 миллионов евро.

По информации «СЭ», мексиканский клуб получит такую сумму только, если будут выполнены определенные условия, в том числе «Динамо» станет чемпионом России.

Ранее Extremo Deportivo сообщило, что «Динамо» заплатит за 25-летнего игрока 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную Монтес провел 23 матча.