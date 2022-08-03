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Сегодня, 17:40

Бывший капитан ЦСКА не верит в успех трансфера Хоакина Сосы

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы в армейский клуб.

«Покупая молодого легионера мы должны понимать, что за год он не прибавит у нас без еврокубков. Фукс и Гайч у нас не прижились, они не прогрессируют, ими не интересуются большие европейские клубы. Почему мы должны быть уверены, что уругваец заиграет в центре обороны? Я не верю, что Соса сильнее других молодых защитников из академии. ЦСКА этим летом взял готового игрока, Милана Гайича из Сербии. Он готов прямо сейчас приносить пользу. Сосу берут на вырост. Отсюда можно сделать вывод, что руководство и тренерский штаб не доверяют молодым воспитанникам. Пока что молодежная команда существует для того, чтобы продавать игроков, а не для того, чтобы давать шансы в первой команде», — сказал Кузнецов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В нынешнем сезоне 20-летний уругваец выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля» из Монтевидео. В составе клуба он провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Контракт игрока с «Насьоналем» действует до 31 декабря 2023 года.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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