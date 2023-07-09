Агент: «Возможность перехода Монтеса в «Динамо» есть»
Гелу Родригес, агент защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, прокомментировал возможный переход игрока в «Динамо».
«Конечно, возможность перехода Монтеса в «Динамо» есть. Мы никогда не отказывались от переговоров, просто были сторонние факторы, которые мешали сделке. Давайте посмотрим, что будет на этот раз», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова агента.
Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что 26-летний Монтес находится в шорт-листе московского клуба.
«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В июне команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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