Деменко: «Старички в лице Смолова и Дзюбы могут удивить и побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий «Динамо» Федор Смолов и форвард «Локомотива» Артем Дзюба могут побороться за титул лучшего бомбардира РПЛ сезона-2023/24.
«Конечно, сезон на сезон не приходится. Футболист может стать лучшим бомбардиром, а потом перестает забивать. Смогут ли себя проявить Смолов и Дзюба? За их плечами огромный опыт. Вместе выступали в сборной. В своих клубах они на ведущих ролях. Молодежь на них смотрит. Молодые футболисты всегда смотрят на ветеранов. Думаю, эти старички могут удивить и побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Если они начнут забивать с первых туров, то у них попрет», — цитирует Деменко Legalbet.
В минувшем сезоне чемпионата России 34-летний Дзюба провел 11 матчей, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 33-летнего Смолова 10 забитых мячей и 4 голевые передачи в 24 играх РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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