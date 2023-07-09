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Деменко: «Старички в лице Смолова и Дзюбы могут удивить и побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий «Динамо» Федор Смолов и форвард «Локомотива» Артем Дзюба могут побороться за титул лучшего бомбардира РПЛ сезона-2023/24.

«Конечно, сезон на сезон не приходится. Футболист может стать лучшим бомбардиром, а потом перестает забивать. Смогут ли себя проявить Смолов и Дзюба? За их плечами огромный опыт. Вместе выступали в сборной. В своих клубах они на ведущих ролях. Молодежь на них смотрит. Молодые футболисты всегда смотрят на ветеранов. Думаю, эти старички могут удивить и побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Если они начнут забивать с первых туров, то у них попрет», — цитирует Деменко Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионата России 34-летний Дзюба провел 11 матчей, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 33-летнего Смолова 10 забитых мячей и 4 голевые передачи в 24 играх РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-o-predstoyashem-sezone-rpl-starichki-v-litce/
Артем Дзюба
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