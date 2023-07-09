ЦСКА вышел из чата: «Рубин» опубликовал шуточное видео с клубами РПЛ

«Рубин» в Telegram-канале опубликовал шуточное видео с клубами РПЛ.

В видео клубы переписываются в чате, обсуждая трансферы. В конце ролика «Рубин» намекнул, что в ближайшее время могут объявить о трансферах.

«Рубин» в сезоне-2022/23 занял первое место в первой лиге и вернулся в РПЛ.