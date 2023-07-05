Агент: «Никакой договоренности о переходе Мохеби в «Ростов» пока нет»
Футбольный агент Амир Саадати, представляющий интересы нападающего сборной Ирана Мохаммада Мохеби, прокомментировал информацию о том, что футболист близок к переходу в «Ростов».
«Никакого соглашения или предварительной договоренности пока нет. Возможность сказать что-то конкретное по этому вопросу будет только через 7-10 дней», — приводит слова Саадати Sport24.
Минувший сезон 24-летний футболист провел в «Эстеглал» на правах аренды. Он сыграл 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
Источник: Sport24
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