Агент: «Никакой договоренности о переходе Мохеби в «Ростов» пока нет»

Футбольный агент Амир Саадати, представляющий интересы нападающего сборной Ирана Мохаммада Мохеби, прокомментировал информацию о том, что футболист близок к переходу в «Ростов».

«Никакого соглашения или предварительной договоренности пока нет. Возможность сказать что-то конкретное по этому вопросу будет только через 7-10 дней», — приводит слова Саадати Sport24.

Минувший сезон 24-летний футболист провел в «Эстеглал» на правах аренды. Он сыграл 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.